В Україні за добу підтвердили 681 випадок COVID-19

За добу 26 липня в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби (з них дітей - 37, медпрацівників - 5).

Також за минулу добу госпіталізовано - 266 осіб; летальних випадків - 27; одужало - 515 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 249 344 особи; одужало - 2 184 880 осіб;летальних випадків - 52 876; проведено ПЛР-тестувань - 11 301 274.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.