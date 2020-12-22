В Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації українців від коронавірусу. Кампанія буде проходити в чотири етапи

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Зараз за планом затверджені чотири етапи кампанії: січень-квітень - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією; квітень-червень - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень-вересень - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави; вересень 2021 - березень 2022 - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

За інформацією ЦГЗ, поставки препарату в Україну очікуються в першому кварталі наступного року. А кампанію з вакцинації будуть проводити на базі пунктів щеплень, також створять спеціальні мобільні бригади.

За планом, у 2021-2022 роках влада планує вакцинувати не менше 50% населення країни (20 млн осіб).

Також в організації розповіли про кількість громадян, які першими отримають щеплення: літні (майже 10 млн); люди з хронічними захворюваннями (6,3 млн); працівники освітньої сфери (1,4 млн).