В Україну повертають адаптивний карантин та 4 зони

Максим Степанов заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин. Це відбудеться орієнтовно через 1,5 тижня після закінчення локдауна 25 січня.
Про це повідомляє повідомляє 24 канал.
Однак наразі Україна житиме в умовах помаранчевої зони. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
"Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7 - 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин", - наголосив Степанов.
Адаптивний карантин передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.
Для кожної із зон передбачені свої карантинні обмеження.
Найсуворіші обмеження у червоній зоні. Тоді певний населений пункт фактично живе у режимі локдауну.
Зазвичай карантинні зони встановлювали на 14 діб.