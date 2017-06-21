В Украине 66% респондентов не имеют загранпаспорта

Более 60% опрошенных украинцев не имеют заграничного паспорта. Об этом заявила директор фонда "Деминициативы" Ирина Бекешкина на пресс-конференции по результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова - сообщают "Українські Новини".

"Вообще никаких заграничных паспортов не имеют 66% населения. Это много. Если сравнить, например, с 2013 годом, когда речь не шла о безвизовом режиме, то тогда не имели загранпаспортов 70%... Если посмотреть на структуру тех, у кого нет загранпаспортов... среди лиц старше 60 лет их нет у 84%, а 78% не собираются их оформлять", - сказала она.

Также Бекешкина сообщила, что согласно опросу, более трети респондентов считают важным получение Украиной безвизового режима с Европейским Союзом. По ее словам, среди опрошенных биометрический загранпаспорт оформили 9% респондентов, в частности на западе страны - 11%, а на востоке - 2,5%.

В то же время 10% опрошенных в западном регионе и 7% - в восточном ответили, что собираются оформить биометрический загранпаспорт в текущем году, а 34% опрошенных западного региона и 26% - восточного, что оформят его позже.

На вопрос о том, что необходимо для того, чтобы чувствовать себя европейцем, по словам Бекешкиной, почти 60% опрошенных ответили, что необходим определенный уровень материального благосостояния.

Опрос проводился 9-13 июня. Данные о количестве опрошенных и статистической погрешности выборки озвучены не были.