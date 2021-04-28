Вчені оцінили ефективність першої дози вакцини від коронавірусу

Введення першої дози вакцини від коронавірусу майже наполовину знижує ймовірність передачі інфекції від заражених людей.

Про це повідомляє телеканал ITV з посиланням на дослідження британської урядової служби громадської охорони здоров'я.

Згідно з опублікованими даними, ймовірність передачі коронавірусу знижувалася на 38-49% в випадках, коли люди були щеплені першою дозою вакцини Pfizer або AstraZeneca і були інфіковані не раніше ніж через три тижні після вакцинації.

"Дане дослідження надає реальну інформацію про те, що вони (вакцини) також знижують передачу цього смертельного вірусу", - сказав міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

Раніше повідомлялося, що в Великобританії показники смертності від ускладнень після отримання вакцини від коронавируса Pfizer в 2,6 рази вище, ніж від препарату AstraZeneca.