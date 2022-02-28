Венедіктова пояснила, кого звільнятимуть з-під варти для захисту України

Володимира Зеленського про те, що з-під варти звільнятимуть українців із реальним бойовим досвідом для захисту України від вторгнення Росії.

«Перше – це не масова акція, а дуже виважений та точковий крок. Говорячи простою людською мовою, населенню хвилюватися через те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" – теж», - сказала вона у відеозверненні.

За словами Венедіктової, кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках.

«Всі вони – затяті противники "російського світу", а один взагалі автор відомої пісні українських уболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінено всі ризики та механізми контролю за ними», - додала генпрокурор.

Вона наголосила, що захищати Батьківщину – це не лише обов'язок, а й право.

«І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що ті, хто оступився, але бажають допомогти захистити рідну землю, заслужили на цей шанс. До того ж, ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи – не покарання, а виправлення», - резюмувала вона.

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