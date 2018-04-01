Вербное воскресенье: что делать с веточками вербы

Многие из нас идут на вербное воскресение в церковь, чтобы освятить ветви вербы. Но вот, что делать с освященной вербой и как ее применить для укрепления здоровья и благополучия, выяснили "Подробности".



Освящаются веточки вербы в церкви в субботу (на вечерней службе) и в воскресенье (на утренней). Так что выбирайте сами, когда лучше отправиться в церковь. Но в субботу обычно на службах людей меньше, а значит, ваш малыш может увидеть и зеленое море ветвей в руках людей, и улыбки на лицах, и услышит торжественное звучание молитв.

Что делать с освященной вербой

Обязательно легонько ударьте несколько раз всех членов семьи освященной веточкой, приговаривая: "Не я б'ю, верба б'є . За тиждень - Великдень; Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, Та богатий, як земля!" Обычно эта процедура особенно нравится деткам, они воспринимают ее как игру. Наши предки верили, что этот ритуал обязательно укрепит здоровье всех членов семьи на весь год. После этого веточки вербы обычно размещают у икон или за иконами. В воду их ставить не надо.

В чистый четверг нужно достать одну веточку вербы и до восхода солнца заварить в кипятке (опустите веточку в 1 л кипятка, проварите 1-2 минуты, выключите и дайте настояться 10-15 минут). Этим отваром следует умыться и ополоснуться - такой ритуал способствует приданию сил и здоровья.

В день, когда пекутся куличи, веточка вербы также станет помощницей. Именно ею закрепляются всевозможные украшения на куличах (голубки, цветы и т.д. из теста). Ее также можно использовать в качестве зубочистки во время запекания мяса - поскольку все блюда, которые обычно готовят хозяйки к Пасхе, считаются особенными, процесс их приготовления тоже становится не совсем традиционным.

В старину существовал еще один способ использования веточек вербы - для успешного зачатия. Женщине, которая не могла забеременеть, надлежало съесть десять вербовых почек через пять дней после окончания критических дней. Сегодня этот способ вызывает немало скептических улыбок, но, в конце концов, в этот праздник главное все-таки не логика, а вера.

Ветки вербы в течение года должны стоять у икон. А через год их нужно спалить или выбросить в реку. В мусор их выбрасывать ни в коем случае нельзя.