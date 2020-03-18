Во Львове проверяют на наличие коронавируса 24 человека. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба города Галина Слична, передает пресс-служба городского совета.

По словам чиновницы, все эти люди госпитализированы с подозрением на заболевание, однако подтверждения пока нет.

"Во Львове 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основания для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 людей есть все признаки заболевания, но лабораторно подтверждения того нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, которые вернулись из-за границы", - рассказала она.

Вчера во Львовскую областную инфекционную больницу доставили двух детей с симптомами коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.