Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы из-за коронавируса

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям", - говорится в заявлении.

Он призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты населения.

В заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.

В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен въезд.

Также отмечается, что Варфоломей и духовенство будут молиться за весь мир и "за его быстрое освобождение от этого испытания".