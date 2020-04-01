Як перетнути "закритий" кордон в умовах карантину в Україні: Відповіді на запитання

Через пандемію коронавірусу Україна вперше в історії була вимушена закрити свої кордони. В останній день, встановлений владою для повернення українців, 28 березня, до країни в'їхали понад 16 тис. громадян, з яких майже 3,5 тис. - авіарейсами. Вже наступного дня ця кількість впала до 14 тис. осіб, 30 березня - до 10 тис. осіб. За словами президента України Володимира Зеленського, всі, хто повертається до України з-за кордону, мають перебувати на 14-денній обсервації. Проте вимоги ВООЗ, МОЗ залишаються проігнорованими багатьма українцями, що може призвести до негативних наслідків.

Для свідомих українців, які мають поважні причини для того, щоб повернутися на територію України з-за кордону і мають змогу пройти двотижневу обсервацію, публікуємо поради щодо перетину кордону під час карантину.

Де можна перетнути кордон України на автомобілі під час карантину?

Автотранспортом можна перетнути кордон України у пунктах пропуску, які не закриті розпорядженням уряду і де не припинено пропуск суміжною стороною.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка - Веселівка", "Нові Яриловичі - Нова Гута" "Славутич - Комарин";

у Київській області: "Вільча - Олександрівка";

у Житомирській області: "Виступовичі - Нова Рудня";

у Рівненській області: "Городище - Верхній Теребежів", "Прикладники - Невель";

у Волинській області: "Дольськ - Мохро", "Доманове - Мокрани", "Пулемець - Томашівка".

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Рава-Руська - Гребенне" та "Краковець - Корчова";

у Волинській області: "Ягодин - Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Малий Березний - Убля", "Ужгород - Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Лужанка - Берегшурань", "Вилок - Тісабеч", "Косино - Барабаш", "Дзвінкове - Лонья" та "Чоп (Тиса) - Захонь".

На кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: "Дякове - Халмеу";

у Чернівецькій області: "Порубне - Сірет".

На кордоні з Молдовою:

у Одеській області: "Паланка - Маяки - Удобне", "Старокозаче - Тудора", "Рені - Джюрджюлешть", "Табаки - Мирне";

у Вінницькій області: "Могилів-Подільський - Отач";

у Чернівецькій області: "Мамалига - Крива".

На кордоні з Росією:

у Харківській області: "Чугунівка - Вериговка", "Плетенівка - Шебекіно", "Гоптівка - Нехотєєвка";

у Сумській області: "Велика Писарівка - Грайворон", "Юнаківка - Суджа", "Бачівськ - Троєбортне","Катеринівка - Крупець";

у Чернігівській області: "Грем‘яч - Погар", "Сеньківка - Нові Юрковичі";

у Луганській області "Мілове - Чертково", "Просяне - Бугайовка", "Танюшівка - Ровеньки".

Чи можна перетнути кордон України громадським транспортом?

Згідно з розпорядженням уряду з опівночі 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. тимчасово закрито пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Як виняток здійснюються спеціальні евакуаційні рейси, які організовує МЗС та Мінінфраструктури.

Чи можна перетнути кордон України пішки під час карантину?

Згідно з розпорядженням уряду, у зв’язку із запровадженням карантинних заходів на державному кордоні України тимчасово припинено піше сполучення із суміжними країнами.

На багатьох пунктах пропуску для перевезення громадян України, які повертаються з-за кордону без власного автотранспорту, місцева влада та ДержНС надають автобуси.

Відновлення пропуску відбудеться після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску. Рішення щодо цього ухвалюватиме уряд за пропозиціями Міністерства охорони здоров’я та Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Чи може іноземець в'їхати до України під час карантину?

За рішенням уряду, з опівночі 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. тимчасово заборонено перетинання державного кордону на в’їзд до України для:

іноземців;

осіб без громадянства, крім тих, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей;

водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.

В’їзд до України інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Зазначимо, що рішення було ухвалено до продовження карантину до 24 квітня, тому буде продовжено.

Чи можна з кримською пропискою потрапити на тимчасово окупований півострів?

Згідно з рішенням уряду, тимчасово припинено з опівночі 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску:

громадян України та членів їхніх сімей:

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано поза межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд;

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначимо, що рішення було ухвалено до продовження карантину до 24 квітня, тому буде продовжено.

Як виїхати з ОРДЛО на підконтрольну територію України під час карантину?

У штабі ООС повідомили, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил з 16 березня до 3 квітня вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування.



"Із зазначеного часу буде призупинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду території України, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду України території. При цьому пропуск зазначеної категорії осіб у зворотному напрямку буде здійснюватися без обмежень", - зазначили в штабі.



Крім цього, буде припинено пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній уряду території України, зокрема іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду території України через лінію розмежування на тимчасово окупованих територіях. У зворотному напрямку пропуск цих осіб буде відбуватися без обмежень.

Зазначимо, що рішення було ухвалено до продовження карантину до 24 квітня, тому буде продовжено.

Важливо! Задля зменшення ризику заразитися на Covid-19 або поширити вірус, варто зменшити мобільність і за можливості дотримуватися рекомендації залишатися вдома.

Молдова. Прикордонна поліція цієї країни повідомила, що з 08:00 29 березня 2020 року в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Бричани-авто" (з українського боку – пункт пропуску "Росошани-авто", що у Кельменецькому районі Чернівецької області) припиняється здійснення будь-яких пропускних операцій.

З 17.03.2020 Молдова заборонила в’їзд іноземців і запровадила надзвичайний стан.

Білорусь. В цій країні передбачено карантин (самоізоляцію) на 14 діб для всіх осіб, які в’їжджають з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу. До закінчення карантину (самоізоляції) виїжджати з Республіки Білорусь зазначеним особам заборонено.

Польща. З 15.03.2020 заборонила в’їзд іноземців.

Словаччина. Заборонила в’їзд іноземців з 13.03.2020.

Російська Федерація. Обмежила в’їзд іноземцям з 18.03.2020, водночас дозволила в’їзд в РФ жителів ОРДЛО України. З 30.03.2020 в Росії запроваджуються додаткові обмеження.

Угорщина. Обмежила в’їзд іноземцям з 17.03.2020 (12.03.2020 в країні оголошено надзвичайний стан).

Румунія. Обмежила в’їзд іноземцям з 22.03.2020 (16.03.2020 в країні оголошено надзвичайний стан).