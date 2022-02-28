Як відрізнити українську техніку від російської – інструкція

Вчасно впізнана техніка росіян може допомогти представникам ЗСУ.

Наразі у великих та невеликих українських містах можуть працювати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) супротивника. У зв’язку з цим кожен повинен знати, як упізнати російську ДРГ і передати інформацію про неї відповідним підрозділам ЗСУ.

Перше, чому можна розрізнити техніку ЗСУ та російських військ – колір . Російська техніка має темно-зелений або болотяний колір. Крім цього, на кузов також може бути нанесений російський триколор . Українська техніка має забарвлення “піксель” або темно-зелений колір, який найближчий до оливкового.

Друге, на що варто звертати увагу – особливі позначки на російській техніці . Так, техніка з косою білою лінією на кузові рухається на херсонському напрямку, техніка з літерою “Z” на кузові – їде у харківському напрямку (також у цьому напрямі була помічена Росгвардія (кадировці)). Зараз ця техніка з-під Сум їде до Києва. Трикутником позначено бойові машини та вантажівки, які рухаються у напрямку Слов’янська та Краматорська. Біле коло – техніка мобільного резерву.

Також російська техніка має характерні номерні знаки з індексом “RUS”:

У випадку, якщо ви побачили окупаційну техніку Росії, негайно повідомте ЗСУ за контактними номерами, які можна знайти на сайті Генштабу:

(044) 454-45-73

0800 500 410

Дану техніку можна знімати та публікувати її переміщення у соцмережі з хештегом #війна_проти_україни. Якщо є бажання та можливості, у Держспецзв’язку закликали знищувати ворожу техніку, якщо ні – інформацію про ворожу техніку треба передавати військовим. Водночас знімати пересування української техніки заборонено, щоб не допомагати ворогові.