З елітних держдач під Києвом виселяють перших 20 людей.

З елітних державних дач під Києвом у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, виселять 20 мешканців, зокрема колишню очільницю МОЗ Раїсу Богатирьову та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

"Перші 20 осіб знаходяться в процедурі залишення об'єктів", - зазначив він.

Він зачитав список цих осіб:

Панасюк Олена Вікторівна

Зубко Людмила Миколаївна

Івченко Віктор Анатолійович

Матвієнко Ольга Василівна

Піскун Святослав Михайлович

Юрчик Сергій Володимирович

Гаврилюк Лідія Михалівна

Васюник Іван Васильович

Лавринович Олександр Володимирович

Череп Валерій Іванович

Гайсинський Юрій Олександрович

Табачник Дмитро Володимирович

Петренко Микола Миколайович

Макар'ян Давид Борисович

Макар'ян Борис Петрович

Папіш Ілля Йосипович

Ільїн Олександр Ігоревич

Богатирьова Раїса Василівна

Семиноженко Володимир Петрович

Тополов Віктор Семенович

14 травня президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці та прав їх мешканців там проживати.

Йдеться про майже 400 га землі та понад 100 державних будівель і дач.

За словами Зеленського, наприкінці 2014 року постановою уряду було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, й додав, що це легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки осіб.