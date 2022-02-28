За 100 годин війни Укроборонпром передав Збройним силам 50 одиниць бронетехніки та близько 600 ракет

28 февраля 2022, 13:20
 Общество

За 100 годин війни підприємства державного концерну «Укроборонпром» передали Збройним силам України та Національній гвардії України значну кількість техніки та озброєнь.

  • Військову техніку, у т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше ніж 50 од.
  • Спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 од.
  • Міномети та гранатомети – 574 од.
  • Інше озброєння різних систем та калібрів – більше ніж 170 од.
  • Ракети – близько 600 од.
  • Інші боєприпаси – 105 тис. од.
  • Вибухові пристрої – 12 тис. од.

За словами Юрія Гусєва, окрім збірки та ремонту нашої техніки, концерн також готовий до ремонту трофейної, про що вже домовились з Генеральним штабом Збройних сил України.

Нагадаємо, 26 лютого США виділили Україні 600 млн доларів на оборону. 

З початку російської агресії ряд держав надали Україні військову допомогу. Серед них – Німеччина, яка раніше відмовлялась продавати Україні зброю і блокувала можливість закупівель по лінії НАТО.

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