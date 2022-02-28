За 100 годин війни Укроборонпром передав Збройним силам 50 одиниць бронетехніки та близько 600 ракет

За 100 годин війни підприємства державного концерну «Укроборонпром» передали Збройним силам України та Національній гвардії України значну кількість техніки та озброєнь.

Військову техніку, у т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше ніж 50 од.

Спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 од.

Міномети та гранатомети – 574 од.

Інше озброєння різних систем та калібрів – більше ніж 170 од.

Ракети – близько 600 од.

Інші боєприпаси – 105 тис. од.

Вибухові пристрої – 12 тис. од.

За словами Юрія Гусєва, окрім збірки та ремонту нашої техніки, концерн також готовий до ремонту трофейної, про що вже домовились з Генеральним штабом Збройних сил України.

Нагадаємо, 26 лютого США виділили Україні 600 млн доларів на оборону.

З початку російської агресії ряд держав надали Україні військову допомогу. Серед них – Німеччина, яка раніше відмовлялась продавати Україні зброю і блокувала можливість закупівель по лінії НАТО.

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