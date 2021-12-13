Зарплата голови НАЗК у 73 рази перевищила мінімальну

У жовтні Новіков отримав 476 тис. гривень, у листопаді – 233,6 тис. гривень. Жовтнева зарплата виявилася навіть більшою, ніж у голови КСУ.

Голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заробив у листопаді суму, яка у 35 разів перевищує розмір мінімальної зарплати – 6500 гривень. У жовтні він отримав 476 тис. гривень, що перевищує мінімальну зарплату у 73 рази.



У листопаді 2021 року Новіков отримав 233,6 тис. гривень, його заступники – від 127,9 тис. до 165,5 тис. гривень.

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