Зарплаты украинцев в Польше резко выросли

После введения безвизового режима между Украиной и ЕС зарплаты работающих в Польше украинцев выросли в 1,5-2,5 раза.

Об этом сообщает "Польское Радио" со ссылкой на данные польской рекрутинговой фирмы Upper Job, информирует еizvestia.com.

Так, если раньше почасовые ставки для украинцев колебались на уровне 9-10 злотых (64-71 грн), то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых (100 - 179 грн), говорится в исследовании.

В среднем работники из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем это было раньше.

По мнению экспертов, такая ситуация обусловлена повышенным интересом украинцев к немецкому рынку, где зарплаты в четыре раза выше, чем в Польше.

Для того, чтобы удержать у себя украинцев, польские работодатели теперь часто предлагают им различные формы поощрения, в частности - бесплатное жилье. Это позволяет работникам сэкономить от 300 до 500 злотых.

По материалам Апостроф