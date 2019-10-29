Зеленского просят созвать СНБО из-за вспышки дифтерии

Партия Голос обращается к президенту Владимира Зеленского с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию с заболеванием дифтерией.

Об этом заявила народный депутат от фракции Голос Ольга Стефанишина, сообщает во вторник, 29 октября, сайт этой политической силы.

"Вопрос иммунизации - это вопрос национальной безопасности. В Украине люди не должны болеть и умирать от тех заболеваний, которых можно избежать благодаря прививкам. Зато от дифтерии сегодня до сих пор не вакцинированы 40% детей, и почти 50% взрослых в прошлом году не сделали необходимую ревакцинацию. Страна нуждается в масштабной информационной кампании, чтобы убедить почти половину населения, которая сейчас не вакцинировано, сделать прививку и защитить свою жизнь и жизнь наших детей ", - отметила она.

По словам Стефанишиной, ситуация с инфекционными заболеваниями в Украине приобретает угрожающие обороты. Так, с начала года зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из которых 18 - только за октябрь. 18 случаев в месяц - это очень много, ведь за весь 2018 год было зафиксировано 10 случаев. Также не утихает вспышка кори, унесшая жизни 41 человека, из которых 24 - дети. Кроме того, в государстве нет коллективного иммунитета ни от одного вакциноуправляемого заболевания.

Стефанишина отметила, что для того, чтобы Украина взяла под контроль вакциноуправляемые заболевания, необходимо достичь уровня показателей развитых стран мира и обеспечить коллективный иммунитет от смертельно опасных болезней: привитыми должны быть 95% граждан.

По мнению депутата, нынешние низкие показатели иммунизации среди населения имеют две главные причины: перебои с поставками вакцин в предыдущие годы и мощные информационные кампании против вакцинации.

Стефанишина подчеркнула, что только в соцсети Twitter 93% сообщений о вакцинации создают и распространяют российские боты.

Партия Голос настаивает на срочном созыве заседания СНБО, где будет разработан оперативный план действий по повышению уровня иммунизации населения и предотвращения эпидемии дифтерии в стране.