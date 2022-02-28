Ізраїльська ЛГБТ-асоціація розпочала збір коштів членам гей-спільноти в Україні

Раніше у мережі з'явилася інформація, що українські ЛГБТ-активісти, окрім інших уразливих груп населення, стануть мішенню для окупантів, якщо РФ захопить Україну.

Ізраїльська ЛГБТ-асоціація розпочала збір коштів після загрози членам гей-спільноти в Україні, повідомляють журналісти N12.

Зібрана підтримка буде надана безпосередньо двом місцевим ЛГБТ-організаціям в Україні (Kyiv Pride та Spire) для критично важливих соціальних послуг, пошуку житла та забезпечення запасами.

Нагадаємо, що у Штатах упевнені, що Росія готується влаштувати розправи у разі вторгнення до України. До списків включено російських та білоруських опозиціонерів, журналістів, українських антикорупційних активістів, а також «уразливі групи населення», включаючи ЛГБТ.



Так, американські видання пишуть, що США отримали достовірну інформацію про підготовку Росією списків українців, які мають бути вбиті або відправлені в табори після вторгнення в Україну.

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