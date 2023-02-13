До створення антикорупційної ради при Міноборони долучилися 13 громадських організацій

До робочої групи по створенню антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України долучилися представники 13 організацій.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Олесій Резніков.

Він поінформував, що у п‘ятницю провів засідання робочої групи по створенню антикорупційного дорадчого органу при Міноборони.

За словами Резнікова, наразі до робочої групи вже долучилися представники:

- Проєкту реформи оборонних закупівель;

- Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;

- Бігус Інфо;

- Центру оборонних стратегій;

- Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука;

- ГО "Демократична сокира";

- ГО "Стоп корупції";

- Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;

- БО "Волонтерський рух";

- ГО "Разом проти корупції";

- Ради громадського контролю НАБУ;

- ВО Автомайдан;

- Асоціації громадського харчування.

"Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю", - резюмує Резніков.