Довгостроковий мир неможливий без повернення контролю над Кримом Україні - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи в Києві на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, наголосив на тому, що наслідки окупації Росією Криму досі болісно відчуваються в різних аспектах. "Все почалося в Криму в лютому 2014 року. У будь-якому разі все має закінчитися поверненням Криму до складу Української держави", - сказав Науседа, який зараз перебуває в Києві.

Про це повідомляє пресслужба президента Литви, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що Росія досі цинічно порушує міжнародне право, використовуючи незаконно окуповану територію Криму та прагнучи зміцнити там свою владу. У виступі Науседа насамперед звернув увагу на складне становище населення Криму, особливо кримських татар, які вже неодноразово переживали етнічні чистки, геноцид і репресії в складі Російської імперії та Радянського Союзу.

І з 2014 року жорстока колоніальна політика, яка проводиться в Криму, включає недопустимі обмеження прав місцевих жителів, їх переслідування, експропріацію нерухомості, обмеження діяльності незалежних організацій. Жителів Криму також змушують приймати російські документи та планують незаконні вибори на окупованій території.

"Мало того, Росія активно використовує Крим як військову базу у війні проти України. Порушуючи міжнародне гуманітарне право, російські кораблі обстрілюють ракетами частину міста Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО, а також портову інфраструктуру, зернові склади та інші цивільні цілі", - сказав глава Литви.

За його словами, утримуючи Крим, Росія може й надалі обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі та загрожувати глобальній продовольчій безпеці. Тому міжнародне співтовариство має дати рішучу та згуртовану відсіч незаконним діям Росії, забезпечити відповідальність винних у багатьох воєнних злочинах, у тому числі злочині агресії.

Науседа підкреслив, що Литва й надалі беззастережно підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, надаватиме їй усіляку допомогу до остаточної перемоги.

23 серпня в Києві відбувається третій Міжнародний саміт Кримської платформи, присвячений баченню України щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму і питанням безпеки у Чорноморському регіоні.

Кримська платформа - формат консультацій та комунікацій, започаткований Президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов'язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.