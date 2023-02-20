Крим ніколи не стане предметом переговорів із Росією - Офіс президента

Компроміси щодо будь-якої частини території України ніколи не стануть предметом переговорів із Росією. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Крим.Реалії.

"Україна не торгуватиме жодною з частин своїх територій", - заявив Жовква.

Він нагадав, що на початку війни Україну намагалися схилити до компромісів, а зараз час від часу лунають заклики до тимчасового припинення вогню та переговорів.

"Це каже Росія, її сателіти чи так звані посередники, які намагаються, я не знаю, якусь свою частку успіху тут отримати. Відповідь дуже чітка - посередники не потрібні для України. Потрібні ті лідери, країни, які на боці України. Тому що Україна торгувати своїми територіями не буде, Україна їх лише звільнятиме", - сказав заступник голови ОП.

Він зазначив, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Крим буде повернуто під контроль України, можливо, дипломатичний шлях доповнюватиме військовий. 8 лютого віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що українська влада вирішила починати готувати кадровий резерв для Криму. 10 лютого стало відомо, що посади можуть здобути ветерани війни.