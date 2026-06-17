Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що співпрацюватиме зі слідством у справі щодо законності походження набутих ним активів.

Про це Кулеба повідомив в коментарі Укрінформу.

"У зв'язку з інформацією про подання позову повідомляю, що я є відповідачем у зазначеній справі та з повагою ставлюся до встановлених законом процедур і повноважень правоохоронних та судових органів. Водночас вважаю важливим наголосити, що йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення обвинувачення. Остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що протягом усієї своєї публічної діяльності діяв відкрито, не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. За його словами, уся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі.

"Я повністю відкритий до співпраці, готовий надавати всі необхідні пояснення та сприяти всебічному, повному й об'єктивному розгляду справи. Переконаний, що правова оцінка має ґрунтуватися виключно на фактах, документах і вимогах закону, а рішення - ухвалюватися судом після дослідження всіх матеріалів справи", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.