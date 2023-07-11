НАТО показав брак політичної волі в питанні запрошення до членства, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що НАТО мав би запросити Україну до Альянсу під час саміту.

Про це повідомляє Bloomberg.

НАТО не повинно тримати "всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли мова йде про членство".

Він додав, що обставини вже дозволяли запросити Київ до Альянсу та продовжувати працювати над членством. "Що раніше це станеться, то краще", - зазначив він.

В той самий час Кулеба привітав новину про те, що тренування українських пілотів розпочнуться наприкінці липня або на початку серпня, а також рішення Франції постачати Україні крилаті ракети SCALP. Він завуважив, що наразі питання не в "розблокуванні" нових типів зброї, а в безперебійному та своєчасному постачанні.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі сьогодні члени Організації Північноатлантичного договору заявили, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли всі союзники на це погодяться. План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.