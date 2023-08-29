Обговорили подальші кроки на шляху до НАТО, - Кулеба провів розмову із Столтенбергом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки України на шляху до Альянсу, адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання ради Україна-НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х (колишній твіттер).

"Я поговорив з Єнсом Столтенбергом про подальші кроки України на шляху в НАТО. Обговорили адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", - написав Кулеба.