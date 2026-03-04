Переговори між Україною, РФ та США відкладено, дата та місце наступного раунду поки не відомі - ЗМІ

Наступна зустріч в рамках тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин щодо завершення війни в Україні наразі відкладена на невизначений термін, повідомляє Суспільне у середу з посиланням на власні джерела в українській делегації.

"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 лютого президент України Зеленський за підсумками зустрічі української переговорної групи на чолі з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером повідомив про зростання готовності до проведення наступної тристоронньої зустрічі, ймовірно, на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). Останній раунд перемовин відбувся в Женеві (Швейцарія), попередні - в Абу-Дабі.

2 лютого Зеленський уточнив, що тристороння зустріч Україна-США-РФ планувалася орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії українська сторона не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме там, але її ніхто не скасовував. 3 вересня він підтвердив, що зустріч не відкладалася. "Можливо, це буде не в Абу-Дабі. Я б волів, щоб це було в Женеві або в будь-якому іншому місті Європи, тому що війна відбувається на нашому континенті. Якщо Росія хоче нейтральне місце, то підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина. Сподіваємося, що відбудеться новий обмін полоненими", - додав президент України.

