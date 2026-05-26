Переговорний процес та Drone Deal: в Умєрова розповіли про його зустрічі у Берліні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров сьогодні у Берліні провів низку зустрічей, на яких обговорювався переговорний процес та Drone Deal між Україною та Німеччиною.

Про це журналістам повідомила прессекретарка Умєрова Діана Давітян, передає кореспондент Укрінформу.

"Рустем Умєров працює в Берліні. Зокрема, одна з зустрічей була з його колегою Гюнтером Зауттером (політичним директором Міністерства закордонних справ - ред.). Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною", - сказала Давітян.

Вона уточнила, що "питання "обмеженого членства в ЄС" не обговорювали".

Давітян наголосила, що переговори секретаря РНБО у Берліні є звичайною плановою роботою з європейськими колегами. "Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін. Також на цьому тижні будуть ще декілька європейських столиць", - анонсувала прессекретарка.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров 25 травня здійснив неанонсований візит у Брюссель, де мав зустріч із головою кабінету президента Єврокомісії Бйорном Зібертом.