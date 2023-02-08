Починаємо готувати кадровий резерв для Криму, - Верещук

Українські відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для роботи в Криму після деокупації.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", - зазначила Верещук.

На нараді, в якій взяли участь представники силового блоку, постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народні депутати, а також представники громадських організацій розглянули такі актуальні питання як відповідальність за колабораціонізм, повернення українського майна, а також правовий статус колонізаторів, тобто громадян РФ, які незаконно прибули в Крим.

"З точки зору реінтеграції Крим має низку особливостей, на які ми маємо зважати. Це і значна кількість населення, і тривалий період тимчасової окупації. Все це потрібно врахувати як при розробці законодавчої бази, так і під час реінтеграції на практиці. Колонізатори мають поїхати, колаборанти будуть відповідати за законом, а відібране росіянами майно буде повернуто законним власникам", - підкреслила віцепрем'єр.