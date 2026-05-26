Порошенко розповів про зустріч із Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся із п'ятим Президентом України та лідером фракції "Європейська Солідарність" Петром Порошенком. Зустріч відбулась віч-на-віч.

Як передає Укрінформ, про це Порошенко повідомив у Фейсбуці.

"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала "Європейська Солідарність" на погоджувальній раді, і важливо, що у президента нас почули", - зазначив Порошенко.

За його словами, в умовах коли Україна веде війну за виживання "діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим".

"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", - додав Порошенко.

