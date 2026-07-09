Суспільне: Нардеп Тищенко вніс всю заставу у справі про вимагання хабаря

За народного депутата Миколу Тищенка внесли повну суму застави у 10 млн гривень у справі про вимагання хабаря.

Про це у четвер, 9 липня, Суспільному повідомила сторона захисту нардепа. У пресслужбі Вищого антикорупційного суду LIGA.net сказали, що поки що не бачать грошей на рахунку.

Чому це важливо. Щодо вищих посадовців України, зокрема й чинних народних депутатів, тривають кримінальні справи про корупцію, і це один із ключових індикаторів ефективності антикорупційної системи держави.

"За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа", цитує Суспільне адвоката Тищенка. Той не уточнив, чи подаватимуть вони з підозрюваним апеляцію на запобіжний захід від ВАКС.

Вищий антикорупційний суд призначив Тищенку цю заставу 3 липня. Депутат мав внести суму впродовж п'яти днів з моменту обрання запобіжного заходу.

29 червня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило Тищенку про підозру у проханні надати неправомірну вигоду розміром понад $1 млн, відмиванні коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За версією НАБУ, у серпні 2023 року Тищенко, заявляючи про боротьбу з кол- центрами, вимагав хабар більш як $1 млн. Слідство стверджує, що в обмін на ці кошти він обіцяв використовувати свої повноваження для втручання в діяльність одних кол-центрів і не перешкоджати роботі інших. Водночас, за даними НАБУ, він так і не отримав грошей, яких вимагав.

У січні 2023 року Тищенко полетів до Таїланду для "зустрічі з українською громадою", попри заборону приватних поїздок чиновників за кордон. Того самого дня, як про це стало відомо, Тищенка вигнали з партії СН і звільнили з посади заступника голови фракції. Нардеп у відповідь заявив, що продовжить своє "відрядження", і наступного дня Тищенка вигнали й із фракції.

З червня 2024-го Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця Kraken, який гуляв центром Дніпра з немовлям у візочку. Тищенко приїздив до міста, щоб "боротись із нелегальними офісами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов'язаний із шахрайською ботофермою.

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі бійця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.

У жовтні 2025 року суд змінив запобіжний захід Тищенку на особисте зобов'язання.