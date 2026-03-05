Україна ніколи не мала стільки ракет для Patriot, скільки витратили за три дні операції в Ірані - Зеленський

У перші три дні конфлікту на Близькому Сході для протидії ударам з боку Ірану було витрачено понад 800 ракет до систем Patriot; Україна за весь час російсько-української війни не мала такої кількості ракет для відбиття атак ворога.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо консультації з усіма лідерами Близького Сходу - Катар, Емірати, Бахрейн, Йорданія, сьогодні поговорю ще де з ким. І всі консультації говорять про те, що людям потрібна ППО, а саме - наші знання і експертизи. Тому що, наприклад, ракет PAC-3 на Близькому Сході країни в цілому використали десь 800+ за ці атаки. Україна ніколи не мала за весь цей час стільки ракет для відбиття ударів", - сказав Зеленський.

Він додав, що для відбиття всіх "шахедів" не вистачить систем Patriot, і нагадав, що запропонував партнерам в обмін на ракети до Patriot надати певну кількість дронів-перехоплювачів.

"Я мав учора консультацію з усіма - від головкома, начальника Генштабу, міністра оборони, наших військових, менеджменту, розвідки тощо... Ми чітко зрозуміли, яка кількість (дронів-перехоплювачів - ред.) нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас ось такий діалог з нашими партнерами", - сказав глава держави.

Він запевнив, що Україна надасть свою експертизу щодо захисту цивільних об'єктів, а також нафтової інфраструктури.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу наголосив, що зараз спостерігається ерозія безпеки в регіоні Близького Сходу, яка тісно пов'язана і з безпекою України, адже Іран становив глобальну терористичну загрозу, створював ядерні ризики, а також постачав озброєння Росії. Сибіга нагадав, що Україна політико-дипломатичним шляхом відреагувала та засудила акт агресії Ірану щодо країн регіону.

"Як Президент уже сказав, на сьогодні наша бойова експертиза, бойовий досвід і технології є одним з найбільших надбань як наших військових, так і українського геополітичного позиціонування. Ми отримали запити від наших партнерів про відповідну взаємодію. Зараз ми обговорюємо певні конкретні часові рамки і конкретні практичні кроки втілити і зробити свій внесок у деескалацію і зменшення безпекових викликів у регіоні", - заявив міністр.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова поділитися з партнерами з Близького Сходу дронами- перехоплювачами в обмін на ракети до Patriot.