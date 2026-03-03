Україна співпрацюватиме з країнами Близького Сходу для протидії "Шахедам" - Зеленський

Україна готова співпрацювати з країнами Близького Сходу в питаннях захисту неба від іранських "Шахедів".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Зранку я говорив з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів. І окрім того, що наші дипломати на різних рівнях працюють з представниками Близького Сходу, я думаю, в ці дні я проговорю з кожним з лідерів цих країн, які виходять на контакт або хочуть співробітництва. Безумовно, питання усіх номер один - як захистити небо", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна, як ніхто інший, знає, що таке масовані повітряні атаки, і готова ділитися своїм досвідом. Водночас наша держава не має можливості допомагати озброєнням чи командами тренерів, оскільки масовані атаки на Україну не припиняються.

"Якщо ми говоримо про щось глобальне - це тренування, наші команди, наша зброя, те, що я вчора сказав, якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним, а вони в хороших економічних відносинах як мінімум, домовляться з ними (РФ - ред.) про "сісфаєр" (припинення вогню - ред.), тоді ці хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати і захистити або навчити як захистити світ від іранських атак. Але якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми - тут і ми будемо захищати нашу державу", - зазначив Президент.

Також він зауважив, що для більш тісної співпраці в питаннях оборони з країнами Близького Сходу необхідно розглядати тему стратегічного партнерства. Це дасть змогу вивести на інший рівень співпрацю в оборонній сфері.

"Якщо є стратегічне партнерство між державами, то ми повинні допомагати і зброєю, і навчанням, і тренуванням", - вважає глава держави.

Він нагадав, що Україна має угоди про стратегічне партнерство з низкою європейських країн та США, тож у разі загроз для цих країн наша держава надавала б усю можливу допомогу.

"З країнами Близького Сходу у нас будуються відносини. Ми можемо зробити те саме. Наприклад, сьогодні у них є системи ППО Patriot, ракети Пак-3 - у них все це є. Це важливо? Дуже важливо. Для них передусім. Але чи це захищає від сотень "Шахедів"? Ми з вами знаємо - ні, це непрацююча модель. Але у нас дефіцит Пак-3? Так. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю, під час війни, з якою у нас дефіцит, то ПАК-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін. Безумовно, ми це зробимо і, ну, якщо зараз команди будуть працювати, подивимось на результат", - підсумував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.