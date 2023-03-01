Українське командування не ухвалювало рішення про виведення військ із Бахмута

Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області. Про це у коментарі CNN повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.

Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області. Про це у коментарі CNN повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська - ред.), але робимо це організовано, без паніки", - зазначив речник.

Череватий наголосив, що командування оцінює необхідність подібного рішення в кожній конкретній ситуації.

"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім, на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - підкреслив він.

За словами Череватого, росія кинула на Бахмут досвідчені підрозділи пвк "вагнера".

"Ці підрозділи очолюють військовослужбовці, які мали досвід бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках", - додав він.

Зокрема, ворог щоденно здійснює масивні обстріли з усіх видів артилерії на зазначеному напрямку.

"Тільки в районі населеного пункту Бахмут було здійснено 85 обстрілів з усіх видів артилерії та 25 вогневих перестрілок безпосередньо біля міста", - додав Череватий.

За його словами, російські війська зазнають величезних втрат і ставлять під загрозу свою здатність вести бойові дії за межами Бахмута.

"Ми завдаємо величезних втрат ворогу. І ось цією героїчною боротьбою захисники Бахмутського фронту знекровлюють ворога, послаблюють його, готують плацдарм для резервів, які потім підуть і викинуть ворога з нашої території", - додав речник.

У Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті складна та напружена, тому прийнято рішення про переміщення додаткових підрозділів туди.