Українці знову перевершили очікування, - Столтенберг про контрнаступ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ситуцію на полі бою в Україні, заявив, що українці знову перевершили очікування.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Ми побачили, що українці знову і знову перевершують очікування. Ми повинні пам'ятати, як все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що українці звільнили північ країни, Харківщину та правобережжя Херсонщини.

"Тому ми маємо їм довіряти. Ми радимо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, але зрештою саме українці приймають рішення (як воювати, - ред.)", - зауважив генсек Альянсу.

Протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Вербове.