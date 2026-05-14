За Єрмака вносять заставу: вже відомо, хто перерахував

За колишнього керівника Офісу президента Андрій Єрмак вже внесли 14,5 мільйона гривень застави.

Кошти перерахували троє фізичних осіб, а суми внесків коливалися від 666 гривень до 8 мільйонів. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.

Найбільшу суму - 8 мільйонів гривень - внесла Роза Тапанова, очільниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що вона працювала юристкою у компанії, пов'язаній з Єрмаком, а після його призначення в ОП нібито увійшла до наглядової ради Ощадбанку.

За даними журналістів, Тапанова опублікувала у Facebook допис, доступний лише друзям, у якому пояснила своє рішення внести заставу "забезпеченням конституційного права на захист". На звернення журналістів по коментар вона наразі не відповіла.

Ще 6,5 мільйона гривень перерахував Сергій Свириба - адвокат і колишній партнер адвокатського об'єднання Asters. За інформацією ЗМІ, він є одногрупником Єрмака. Його дружина Інна Свириба у березні 2025 року мала отримати мандат народної депутатки від партії Слуга народу, однак відмовилася від нього.

Ще 666 гривень за екскерівника ОП вніс Григорій Гришкан. У коментарі журналістам він не пояснив мотивів свого рішення, але заявив, що готовий особисто розповісти про свій вчинок та "майбутнє України".

Національне антикорупційне бюро України 11 травня повідомило про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень через елітне будівництво у селі Козин під Києвом. За версією слідства, у 2021-2025 роках учасники схеми зводили приватні резиденції та спа-комплекс на ділянках площею близько восьми гектарів, використовуючи кошти сумнівного походження.

Одним із підозрюваних у справі став Андрій Єрмак. Сам він називає висунуті звинувачення необґрунтованими.

Під час засідання прокурорка Спеціалізована антикорупційна прокуратура Валентина Гребенюк заявила, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів для можливого переховування як в Україні, так і за кордоном. За даними САП, Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, один із яких чинний до 2030 року.

Водночас захист просив суд призначити заставу в межах, передбачених законом, та не обмежувати пересування Єрмака територією України, аргументуючи це його адвокатською діяльністю.