Зеленський доручив Силам оборони підготувати варіанти відповіді на масований удар РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Силам оборони та спецслужбам підготувати можливі формати відповіді на масований російський удар по Україні 13-14 травня.

Про це Володимир Зеленський повідомив 14 травня.

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача українські військові доповіли про захисну операцію під час масованої російської атаки, яка тривала майже дві доби. За словами Зеленського, Росія накопичувала дрони та ракети, щоб завдати удару з максимальним навантаженням на українську систему ППО.

У хвилях атак 13 та 14 травня російські війська використали 1567 безпілотників та 56 ракет різних типів. Українські сили ППО збили 94% дронів та 73% ракет.

На Ставці також обговорили потреби сил протиповітряної оборони, зокрема постачання радарів та антибалістичних систем. Зеленський зазначив, що дав відповідні доручення Генеральному штабу, Повітряним силам та Міністерству оборони.

"Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні - червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар", - йдеться в повідомленні.

