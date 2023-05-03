Зеленський прокоментував злив документів з Пентагону

Президент Володимир Зеленський відмовився підтвердити або спростувати інформацію із зливів документів з Пентагону, закликавши ЗМІ припинити "грати з ним в ігри", бо це шкодить Україні, яка перебуває у стані війни. Про це він повідомив у інтерв'ю The Washington Post.

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Український лідер назвав поширення такої інформації у мережі "шкідливим як для Вашингтона, так і для Києва". За його словами, це "однозначно погана історія".

Газета пише, що Зеленський довідався про витік даних "як і всі інші - з новин".

"Перед тим я не отримував інформації від Білого дому чи Пентагону. У нас не було такої інформації. У мене особисто не було", - вказав президент.

Він зазначив, що вважає такі інформаційні витоки "телешоу", яке може бути цікавим для деяких людей, але "в кінці допомагає" Росії.

"Десь це хайп, десь скандал. Усе, що повідомляється нашому ворогу в той чи інший спосіб наперед, - це однозначно мінус для нас. Мене запитують, кому це вигідно? Моя відповідь дуже проста: "У мене немає часу розбиратися, кому це вигідно. Я дивлюся, кому це не вигідно", - прокоментував він.

При цьому український лідер, підкреслює WP, відмовився підтвердити або спростувати злиту інформацію та навіть не назвав її "чутливою", оскільки це означало б визнати документи справжніми.

"Якби я вам відповів, що вони чутливі, це означало б, ніби існують реальні документи. Будь ласка, припиніть грати зі мною в ігри. Я президент країни, яка перебуває у стані війни", - підсумував Зеленський.

Газета також вказує, що державний секретар США Ентоні Блінкен обговорював злив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час телефонної розмови у квітні 2023 року.

6 квітня 2023 року NYT написала про витік нібито секретних документів Пентагону, частина яких стосується контрнаступу України.

У Києві заявили, що "реальних планів це не стосується". ГУР повідомило, що "причин для переживань немає".

У США ж припустили, що частина з них сфальшована Росією.