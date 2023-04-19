Зеленський провів нараду щодо облаштування й охорони державного кордону на Волині

Під час робочої поїздки на Волинь Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, а також актуальної безпекової ситуації в регіоні

"Нарада у Волинській області. Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - написав Зеленський у Telegram.

Він повідомив, що заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та республіки білорусь.