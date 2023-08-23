Зеленський: Російське суспільство може заплющити очі на відхід окупантів з Криму

Російське суспільство може "заплющити очі" на втрату тимчасово окупованого півострова Крим, так само як це було з іншими територіями, які звільнила Україна, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив на відкритті саміту Кримської платформи.

"Українські сили рухаються вперед, попри все, щоб там хто не казав, вперед, і це найголовніше. Ми рухаємось, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі й на відхід окупантів з Криму", - сказав президент.

За його словами, українські воїни зробили надзвичайні речі за рік, що минув після попередньої зустрічі Кримської платформи.

"Україна показала, що звільнення нашої землі в ході бойових операцій не є випадковістю, все заслужено. Це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів", - сказав Зеленський