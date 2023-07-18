Зеленський закликав Туреччину та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі без РФ

Президент Володимир Зеленський направив Туреччині та ООН листи з пропозицією продовжити "зернову угоду", попри вихід із неї РФ.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозвернені.

За словами президента, угода щодо експорту зерна - це угода з Туреччиною та ООН - залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на РФ.

"Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що продовження українського експорту необхідне для всіх у світі. І кожна держава, яка це підтримає, стане "рятівником життя".

Як повідомлялося, напередодні МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Серед головних причин відмови від продовження "зернової угоди" у відомстві назвали заборону ввезення в РФ запчастин й обладнання для виробництва сільгосппродукції та добрив, "замороження" рахунків російських сільгоспкомпаній.

Також зазначається, що не були виконані умови щодо відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса" та підключення "Россєльхозбанку" до міжнародної системи SWIFT.

До того президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що домовився із російським президентом Путіним про продовження "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів. Але згодом у Москві спростували заяви турецького президента.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Водночас 13 липня, Путін вчергове заявив, що вимоги Росії для продовження дії угоди не виконуються, але зазначив, що остаточне рішення про вихід з неї РФ ще не ухвалила. При цьому тиждень тому МЗС РФ фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.