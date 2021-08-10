37 країн візьмуть участь у Кримській платформі - Кулеба

Сьогодні ще три європейських країни підтвердили свою участь в установчому саміті Кримської платформи. Натепер загальна кількість держав-учасниць становить 37.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter. Міжнародна спільнота змінить своє ставлення щодо російської окупації Криму - Кулеба

"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кримська платформа - це дипломатична ініціатива України, на меті якої захистити права людини в Криму й деокупувати півострів. Установчий саміт розпочнеться 23 серпня в Києві. Його відкриє співачка Джамала піснею "1944".

До слова, PRM.UA розбирався, які механізми та заходи включає у себе Кримська платформа та чому дії влади можуть звести нанівець усі зусилля по створенню нового механізму деокупації півострова.

Раніше у МЗС повідомили, що за підсумками саміту "Кримської платформи" буде прийнята відповідна декларація щодо деокупації півострова.

Відомо також, що Україна запросила до участі в Кримській платформі країн- членів НАТО та країни Європейського Союзу.

Крім того, в МЗС України заявили, що до Кримської платформи долучать механізм Ради ООН з прав людини.

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