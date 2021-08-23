Анкара ніколи не визнає російську анексію Криму, - глава МЗС Туреччини

Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію Росією українського півострова Криму. На цьому у кулуарах саміту "Кримська платформа" наголосив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.

Представники Туреччини прибули на саміт Кримська платформа у Київ для того, щоб продемонструвати, наскільки є важливим питання територіальної цілісності й суверенітету України та дотримання прав кримських татар. Делегати з Анкари приїхали на саміт через те, що країна ніколи не визнає анексію Криму, наголосив Чавушоглу в розмові з журналістами, додавши, що про це недостатньо лише говорити.

"Ми тут перебуваємо для того, щоб продемонструвати всім іншим нашу позицію, і наголошуємо на цій нашій позиції без виключення на всіх міжнародних платформах", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини, висловивши переконання, що "Кримська платформа" відіграватиме дуже важливу роль у питанні як деокупації Криму, так і дотримання прав кримських татар. Також він анонсував, що ще раз приїде в Україну в жовтні для того, щоб провести з українським колегою Дмитром Кулебою засідання групи стратегічного планування.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у розмові з Володимиром Зеленським зазначив, що його країна з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала й надалі підтримуватиме її роботу. Український лідер попросив свого турецького колегу надати сприяння у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Російська Федерація. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що представництва "Кримської платформи" працюватимуть не лише в Києві.

ASPInews