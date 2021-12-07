Байден сьогодні поспілкується із Зеленським одразу після розмови з Путіним

Президент США Джо Байден поспілкується з главою України Володимиром Зеленським вже після розмови із російським колегою Володимиром Путіним.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV, - інформує 1News.

"Президент говорив з Держсекретарем США, дійсно, годину тому завершилася розмова, після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, ми теж дізнаємося, про що там йшлося. Тобто, далі будуть контакти на високому та найвищому рівні. У нас у цьому плані зі США налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог", - зазначив Кулеба.

Він заперечив інформацію ЗМІ, що Байден та Зеленський поговорять перед дзвінком з президентом Росії.

Він пояснив, що план полягав у тому, що до розмови Зеленський поспілкується з Держсекретарем Ентоні Блінкеном, а після дзвінка - уже відбудеться розмова президентів.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, що у розмові з Блінкеном "узгодили позиції".

"Узгодили позиції з Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику - США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - повідомив Зеленський.