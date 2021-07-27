Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ

Глава СБУ Іван Баканов звільнив начальника Служби внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Свого поста також позбувся начальник економічної контррозвідки СБУ Андрій Трепілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Сергія Никифорова.

"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою", - сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ. Було звільнено ряд заступників Баканова.

Зазначимо, раніше стало відомо про затримання Андрія Расюка за підозрою в організації та підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.