Березовец о заявлении Трампа о вмешательстве в выборы: Трамп ничего не забыл и не простил

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости расследовать украинское вмешательство в выборы будет иметь серьезные последствия, считает политолог Тарас Березовец.

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости расследовать украинское вмешательство в выборы в США не является сенсацией и обсуждалось в Вашингтоне уже в апреле. Об этом написал украинский политолог Тарас Березовец в Facebook.

"Самое интересное, что следы этого вмешательства действительно есть. И связаны они с комментированием украинскими политиками роли Пола Манафорта. Трамп настроен решительно. Новый кандидат на должность директора ФБР Кристофер Рэй уже обещал начать соответствующее расследование. К сожалению, последствия будут. И самые серьезные. Трамп ничего не забыл и не простил", - предупредил он.

1 января 2017 года европейское издание Politico написало, что усилия правительства Украины, которое пыталось помочь Хиллари Клинтон победить на президентских выборах, повлияли на избирательный процесс в США. Издание отметило, что Украина опубликовала документы о коррупционных связях главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта под предлогом проведения расследования.

18 августа 2016 года НАБУ обнародовало фотокопии 19 страниц "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых упоминается Манафорт, на следующий день он ушел в отставку.

10 ноября 2016 года замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что Порошенко и его администрация "не делали никаких преференций" кандидатам в президенты США и сохраняли "абсолютно сбалансированную и нейтральную позицию".

13 июля 2017 года кандидат на пост директора Федерального бюро расследований Рей пообещал выяснить, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США в 2016 году.

Сегодня Трамп заявил о саботировании Украиной его предвыборной кампании в 2016 году.