"Безвиз" не дает права на трудоустройство в ЕС - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что безвизовый режим для украинцев не предоставляет разрешения на трудоустройство в странах Европейского Союза, поскольку этот вопрос регулируется национальным законодательством отдельных стран.

"Безвиз" не предоставляет право на работу для граждан Украины в странах Европейского Союза и это является нормой", - сказал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в рамках круглого стола на тему: "Берут ли украинцы Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия" в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что "украинцы изобретательны", поскольку не нарушая нормы безвизового посещения Евросоюза, а это не более 90 дней пребывания в течение 180 календарных дней, они также применяют некоторые коррективы в национальных законодательствах ряда стран ЕС.

По его словам, от 15 июня "Венгерский вестник" опубликовал норму, по которой граждане третьих стран, в частности, Украины и Сербии, имеют право работать в Венгрии без получения специального разрешения.

"Значит, гражданин Украины который въехал в соответствующую страну, в Венгрию или другую, он не руководствуется правом "безвиза", он руководствуется правом пребывания, а находясь - ищет эти удобные для себя возможности, чтобы работать в пределах этого периода, который определен", - разъяснил В.Кирилич.

Как сообщалось, 22 июня Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который вносит изменения в закон о временном труде иностранцев.

Согласно изменениям в закон, кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которые будет выдавать староста (на период восьми месяцев в течение календарного года).

Также законодательными изменениями предусмотрено, в частности, введение оплаты (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца.

Предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Источник: Интерфакс-Украина