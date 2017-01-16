Боевики шантажируют амнистией и требуют отдать им 700 человек в обмен на 50 - Геращенко

Боевики "ДНР", несмотря на обещание освободить к новогодним праздникам несовершеннолетних "диверсантов", до сих пор держат подростков в тюрьме. Об этом на своей Фейсбук-странице пишет участник переговоров в Минске со стороны Украины, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Это и есть цена слова боевиков", - констатирует она.

По словам Геращенко, освобождение заложников боевиками фактически заблокировано. "...А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50", - сообщает Геращенко.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников... По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп- конференция с участием Л. Кучмы и М. Сайдик (спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе - ред.). Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - подчеркнула она.

Геращенко также акцентировала, что "несмотря на то, что уже 20 месяцев Украина настаивает на привлечении Международного Комитета Красного Креста к освобождению заложников и поиску пропавших без вести, эта автритетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска (при этом никогда не публикует списки и мы в этом вопросе также работаем по международным методикам), не допущена к тюрьмам на оккупированных территориях и в РФ, им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз".

"Украина с первых дней российской агрессии на Донбассе активно сотрудничает с МККК, предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допуск в учреждения пенитенциарной системы, однако мы видим полную блокаду с другой стороны", - подчеркнула Геращенко.