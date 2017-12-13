Что означает визит польского президента Дуды

В среду президент Польши Анджей Дуда посетит Украину и встретится с Петром Порошенко.

Формально главная цель польского политика - почтить память погибших в 1940- х годах соотечественников. Однако Дуда и Порошенко неизбежно будут говорить об ухудшении польско-украинских отношений.

Учитывая это, встреча президентов приобретает больший вес, чем очередная формальность.

ВВС Украина спросила у экспертов о том, какое значение может иметь визит Анджея Дуды.Визит под вопросом

За последние месяцы украинско-польские отношения ухудшились сильнее всего за время независимости Украины.

Причина - оценка исторических событий, которым правящая в Польше партия "Право и справедливость" уделяет особенно много внимания в своей политике.Чем закончится "исторический кризис" между Украиной и Польшей?

В частности речь идет о "Волынской трагедии" 1943 года, в которой польские историки склонны винить исключительно УПА. Киев с этим не соглашается и говорит об ответственности обеих сторон.

Дискуссия вышла за пределы исторической и приобрела черты дипломатического скандала, когда министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти "не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава МИД Польши Витольд Ващиковский

Через несколько недель после этого заявления на территорию Польши не пустили секретаря украинской Государственной комиссии по делам увековечения памяти Святослава Шеремету.

Он ехал почтить память воинов Украинской галицкой армии и Армии УНР в польский город Ланцут.

Посла Польши в Украине вызвали в украинский МИД для объяснения ситуации.Украинского чиновника не пустили в Польшу

В СМИ же ее объясняют тем, что комиссия, в которую входит Святослав Шеремета, не позволила польским исследователям провести эксгумацию тел поляков в Костюхновке на Волыни.

На этом фоне в Польше заговорили о том, что запланированный на декабрь визит Анджея Дуды в Украину может не состояться.

Причем заявляли об этом и на официальном уровне, в частности уже упомянутый руководитель польского МИД Витольд Ващиковский.Приезд в Харьков

12 декабря о приезде Анджея Дуды официально объявили в Администрации президента Украины.

Польский политик посетит Харьковскую область - именно там находятся захоронения нескольких тысяч интернированных польских военных, которых в 1940 году расстреляли советские органы.

У Петра Порошенко анонсировали, что в Харькове они с Анджеем Дудой также обсудят "стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества".Варшава согласилась прояснить отношения с Киевом

Говорить президенты будут и об оборонном сотрудничестве, в частности "в контексте противодействия российской агрессии", добавляют у Петра Порошенко.

Сам Дуда в комментарии Польскому радио недавно заявил, что несмотря на исторические дискуссии Варшава не должна ухудшать отношения с Киевом - именно учитывая международные действия России.Символическое значение

Копірайт зображення УНІАН Image caption Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Петр Порошенко встречались уже несколько раз

Экс-депутат Тарас Чорновил считает, что приезд Анджея Дуды важен, хоть и не будет иметь стратегического значения.

"Это был бы кардинально важный визит, если бы он формально полностью касался украинско-польских отношений. А это визит-паломничество Анджея Дуды к месту, связанному с трагедией польского народа", - объясняет Тарас Чорновил.

Впрочем, говорит он, все равно это будет встреча на высшем уровне - на уровне президентов.

Надежда Коваль, руководитель программы исследования стран Центральной Европы организации "Украинская призма", считает, что этот визит будет иметь символическое значение.

"Чтобы показать, что польско-украинские отношения все-таки находятся на каком-то положительном направлении. Хотя чем дальше, тем труднее об этом говорить", - отмечает она.

Тарас Чорновил допускает, что президенты будут говорить также о совместных военных учениях и деятельности Литовско-польско-украинской бригады.

Копірайт зображення AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Image caption Российско- белорусские учения "Запад-2017", которые проходили, в частности, на западе Беларуси, вызвали тревогу в Польше, Украине и странах Балтии

Он обращает внимание, что в Варшаве беспокоятся о вопросах безопасности и военного присутствия России в восточноевропейском регионе, о чем свидетельствовала тревога Польши в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

Вместе с тем, историческую тему вряд ли совсем обойдут стороной.

В то же время, как добавляет Тарас Чорновил, Дуда обычно более осторожен в высказываниях, чем польские чиновники от партии "Право и справедливость": "Для него логичнее тему украинско-польской истории обойти, но, возможно, какое-то дипломатическое заявление будет".

А Надежда Коваль прогнозирует, что исторические вопросы в целом останутся в диалоге между Киевом и Варшавой.

"Ведь польская сторона держит историческое измерение двусторонних отношений ближе к центру диалога, хотя украинская сторона пытается уйти от исторической дискуссии и перейти к практическому сотрудничеству", - констатирует эксперт.

Вячеслав Шрамович