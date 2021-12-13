Дмитро Кулеба провів зустріч із помічницею держсекретаря США Карен Донфрід напередодні її візиту до Москви

В рамках активного політичного діалогу між Україною та США Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом.

Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба.

США підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та готовність до подальшого втілення, разом з Україною та європейськими союзниками, комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти нашої держави.

Дмитро Кулеба підкреслив відданість України політико-дипломатичним способам врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання.

Міністр поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у безпековій та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

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