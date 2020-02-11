Экс-депутат Онищенко попросил политическое убежище в Германии

Бывший народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко, которого в Украине объявили в розыск по "газовому" делу, опасается экстрадиции в Украину и попросил в ФРГ политическое убежище.

Об этом агентству DW сообщил адвокат политика Инго Миноджио.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - подчеркнул юрист.

Миноджио обратил внимание на катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине, а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс- депутата. В подтверждение позиции защиты суду были предоставлены заявления ряда украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов.

Напомним, что 7 февраля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Высший антикоррупционный суд направит в Германию повестку для Онищенко. Холодницкий также выразил надежду, что бывший депутат будет экстрадирован до мая нынешнего года.

По словам адвоката Онищенко, если ФРГ не предоставит убежища экс-депутату, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, то Онищенко готов выехать в Россию.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что - в случае невыдачи Украине - ему есть куда ехать - в Россию", - подчеркнул юрист.

Как известно, НАБУ обвиняет Александра Онищенко в хищении госимущества в особо крупных размерах при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с акционерным обществом "Укргаздобыча". В результате государству мог быть нанесен ущерб в размере около 3 млн гривен. Бизнесмен обвинения в свой адрес отвергает.

Онищенко был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. Экс- депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" в Украине.