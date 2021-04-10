Ердоган висловив підтримку "Кримської платформи" і мінських угод

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловився на підтримку мінських угод: в їх рамках необхідно знизити напруженість на Сході України. Він заявив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

"Ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом в рамках міжнародного законодавства... Ми хочемо, щоб було знижено напругу на Донбасі, і в рамках виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир'я... Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - заявив турецький лідер.

Ердоган також висловив підтримку "Кримської платформи" і підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати "анексію Криму".

Як повідомлялося, в суботу, 10 квітня, президент України здійснює робочий візит до Туреччини. Президенти в форматі тет-а-тет обговорили врегулювання конфлікту в Донбасі, участь турецької сторони в саміті "Кримської платформи" 23 Серпня 2021 року і двосторонню співпрацю двох країн.

Україна ініціювала в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) проведення спеціального засідання через нарощування військ біля кордонів. Однак Росія відмовилася брати в ньому участь.