ЕСПЧ встал на сторону люстрированных украинских чиновников

Европейский суд по правам человека признал закон "Об очищении власти" в Украине нарушающим права человека и присудил выплатить Украине по 5000 евро компенсации морального ущерба каждому заявителю.

Европейский суд по правам человека рассмотрел дело "Полях и другие против Украины".

Заявителями по делу были бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Вячеслав Полях, экс-сотрудник ГУ Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев, бывший зампрокурора Черниговской области Александр Ясь, бывший начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский и бывший заместитель начальника управления Александрвоской райадминистрации.

Все перечисленные были уволены согласно закона о люстрации и безуспешно пытались обжаловать свое увольнение в украинских судах.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции прав человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 1500 евро - Вячеславу Поляху и по 300 евро - всем остальным заявителям на возмещение судебных расходов.

В своем решении ЕСПЧ также отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем 1 года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

ЕСПЧ подчеркнул, что закон о люстрации не установил конкретные незаконные действия указанных чиновников. По материалам интернет-СМИ.